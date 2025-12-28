Frente a frente, Trump y Zelenski conversan de paz

Nueva York, 28 dic (EFE).- El presidente Donald Trump se sentó este domingo frente al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el comedor principal de Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense en Florida donde tiene lugar el esperado encuentro entre los dos mandatarios.

En la reunión para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump está acompañado por una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete Susie Wiles.

También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor, Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial Steve Witkoff.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelenski en su reunión con Trump se encuentra el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.EFE

