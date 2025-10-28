Frente Amplio uruguayo expulsará a un edil condenado por asociación para delinquir

Montevideo, 27 oct (EFE).- El oficialista Frente Amplio uruguayo expulsará a un edil del departamento (provincia) de Salto que fue condenado por un delito de asociación para delinquir tras haber planificado un robo.

Así lo confirmó este lunes el presidente de dicha fuerza política, Fernando Pereira, en una rueda de prensa en la que explicó que Álvaro Godoy será expulsado, aunque no sin esquivar todos los mecanismos estatutarios que tiene el partido.

«Nos acaba de enviar la departamental de Salto el pedido de expulsión. La mesa ahora lo va a avalar, se lo va a enviar al Tribunal de Conducta Política y el primer plenario que exista lo va a expulsar. Mientras tanto queda claro que está suspendida su condición de afiliado y queda claro que renunció también a su condición de edil», dijo.

Y añadió: «Es una lástima que un integrante del Frente Amplio cometa un acto de esta gravedad».

El edil (legislador del Parlamento de su departamento) fue condenado junto a otras cinco personas. La suya es por un delito de asociación para delinquir y deberá cumplir una pena de doce meses, tres de prisión efectiva y nueve de libertad a prueba con tres meses de prisión nocturna y cuatro meses de trabajo comunitario.

Según detalló la prensa local, el edil junto a los demás implicados iban a cometer el robo en una fiesta en el departamento de Salto y este fue frustrado por la policía antes de que pudieran llevarlo a cabo. EFE

