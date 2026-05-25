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Frentes de investigación

El nuevo proyecto del CERN: el Colisionador Circular

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El Futuro Colisionador Circular (FCC) del CERN ya cuenta con el apoyo de la comunidad científica. El verdadero reto ahora no está en la física, sino en encontrar la financiación necesaria para hacerlo realidad. 

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