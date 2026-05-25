El nuevo proyecto del CERN: el Colisionador Circular
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El Futuro Colisionador Circular (FCC) del CERN ya cuenta con el apoyo de la comunidad científica. El verdadero reto ahora no está en la física, sino en encontrar la financiación necesaria para hacerlo realidad.
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Frentes de investigación
El CERN y su apuesta de 19.000 millones de dólares: ¿realidad o sueño?
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El futuro Colisionador Circular del CERN cuenta con respaldo científico, pero su financiación sigue en el aire.
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