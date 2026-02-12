¿Hay que prohibir las redes sociales a la gente más joven?

Nunca más sin ellos. La generación más joven y los omnipresentes teléfonos inteligentes. AFP

¿Cuál es la edad adecuada para poder acceder a las redes sociales? Hay países que están empezando a legislar sobre esta cuestión. Un tema candente también en Suiza, donde el Gobierno —instado por el Parlamento— está realizando un informe al respecto.

«Tía, acabo de pasar dos horas viendo vídeos de caballos y ni siquiera me he dado cuenta», declara mi sobrina. Solo tiene 14 años y vive en simbiosis con su teléfono inteligente. El teléfono contiene el mundo en un único dispositivo: despertador, música, horarios de trenes, mapas de la ciudad, plataformas de redes sociales (Instagram, Snapchat, TikTok, etc.), por no hablar de los innumerables chats en WhatsApp. Este universo del scroll infinito plantea nuevos retos para la vida cotidiana, la dinámica familiar y los modelos educativos.

Muchos países han comenzado a legislar sobre esta cuestión, imponiendo restricciones de edad a quienes utilizan las plataformas. Australia fue el primero en actuar, y la medida entró en vigor en diciembre de 2025. Ahora, las empresas deben tomar medidas para garantizar que solo las personas mayores de 16 años puedan utilizar sus plataformas de redes sociales. Si no lo hacen, se arriesgan a una multa de 50 millones de dólares australianos (26 millones de francos suizos). La medida afecta a las plataformas de redes sociales más utilizadas por la gente joven (aunque no solo): Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X y YouTube. Puede consultar el texto de la ley aquíEnlace externo.

Francia también se está preparando para seguir los pasos de Australia. La Cámara Baja del Parlamento francés acaba de aprobar prohibir el accesoEnlace externo a los menores de 15 años. Leyes similares se están elaborando en Dinamarca, Noruega, España, Italia, Grecia y Alemania.

España: no se podrá acceder a las redes sociales antes de los 16 años Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, el presidente español, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá que las personas menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales. El Gobierno, asimismo, adoptará otras medidasEnlace externo para aumentar el control de las plataformas digitales. Pretende, por ejemplo, obligar a los responsables de las plataformas a adoptar barreras reales para impedir que los menores puedan acceder. Esa prohibición, no obstante, ya se está tramitando en el Parlamento, pues está recogida en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitalesEnlace externo. En España, más del 90 % de la ciudadanía dice estar inquieta por los riesgos a los que se enfrenta la gente joven en los entornos digitales, aunque el 76 % a los 12 años ya tiene teléfono móvil, según el informe Infancia, adolescencia y bienestar digital,Enlace externo de UNICEF España. Para que la gente joven pueda comunicarse con sus familias desde la calle sin necesidad de tener teléfono móvil, se ha puesto en marcha la iniciativa «Puedes usar el nuestro». Implantada sobre todo en Navarra y el País Vasco, la iniciativa involucra a establecimientos comerciales y edificios públicos identificados con el dibujo de un teléfono y la frase «Puedes usar el nuestro». Así, quien necesite comunicarse con su familia podrá llamar desde dicho establecimiento.

¿Qué está haciendo Suiza?

En Suiza también existe una preocupación generalizada por los efectos que usar los dispositivos digitales a diario tiene en la vida de la gente más joven. En octubre de 2025 causó revuelo una entrevista con Thomas Minder, presidente de la asociación de directores de escuela de la Suiza alemana. Por los comentarios de Minder sobre un tema muy debatido, diferentes agencias de noticias se hicieron eco de la entrevista, publicada en los periódicos del grupo Tamedia. «Las redes sociales deberían prohibirse para los menores», afirmó, comparando su potencial adictivo con el del alcohol y el tabaco.

Un niño de diez años consulta su perfil de Instagram de madrugada. Keystone / Laurent Gillieron

Un postulado presentado por Maya Graf (del Partido Verde de izquierda), titulado «Proteger a la infancia y la juventud del uso nocivo de las redes socialesEnlace externo», inclinó la balanza en el Parlamento suizo. No era esta la primera vez que la cuestión se planteaba en el Palacio Federal. El Senado aprobó por unanimidad el postulado de Graf y el Consejo Federal —el órgano ejecutivo del Gobierno suizo—, que prometió un informe en profundidad sobre la cuestión, lo aceptó.

Graf —trabajadora social de formación— es una miembro veterana del Parlamento suizo, donde participa desde 2001. Tal y como explicó a tvsvizzera.it, «la generación Z ha crecido como nativa digital, pero los estudios demuestran cada vez más que el consumo excesivo tiene un impacto negativo en el desarrollo y la salud mental y limita el potencial de concentración y aprendizaje». Aunque la ciencia no ofrece respuestas definitivas, cada vez hay más pruebas de los efectos que el uso diario de los dispositivos digitales tiene en el comportamiento humano. Graf menciona, en particular, la dopamina. El efecto de gratificación inmediata nos empuja a utilizar los dispositivos digitales de forma compulsiva, y los estímulos constantes nos impulsan a realizar múltiples tareas a la vez.

Intrusión frente a desconexión

La multitarea, es decir, el hacer varias cosas al mismo tiempo, es «un mito de nuestra sociedad, presentado durante mucho tiempo como algo positivo; es hora de deshacernos de él», apunta Mario Sgarrella. Es el fundador de unpluggoEnlace externo, una plataforma suiza que organiza seminarios sobre estrategias y prácticas para limitar la intrusión de las pantallas en la vida cotidiana. Sgarrella se autodenomina «libertador digital». En cuanto a prohibir las redes sociales a la gente menor de cierta edad, afirma: «Creo que es un paso importante en este momento de la historia, y que el caso australiano será una prueba interesante. Pero es solo uno de los muchos enfoques posibles. Porque se trata de un problema colectivo que afecta a la sociedad en su conjunto».

Sgarrella se refiere al principio de precaución y menciona otras áreas en las que se han introducido límites de edad por razones históricas y científicas: «Pensemos en el consumo de alcohol o en las relaciones sexuales consentidas. O en conducir un coche. Pero una prohibición por sí sola no es suficiente; también hay que educar. Se puede conducir a los 18 años, pero primero hay que tomar clases. Esto también es esencial cuando se trata de la tecnología digital».

Los medios digitales como aglutinante social. El teléfono como patio de recreo. Caia Image / Science Photo Library

Sgarrella destaca el papel que, en las actividades digitales, desempeña la corteza prefrontal, que controla el discernimiento y el juicio, pero que «se desarrolla después de los 20 o incluso los 25 años». Esto hace que la gente joven sea especialmente vulnerable al uso excesivo de los medios digitales. Además, nuestro cerebro está «programado para la novedad. Con estos dispositivos, es como tener una máquina tragaperras en el bolsillo, que nos ofrece constantemente cosas nuevas que nos parecen emocionantes».

La tecnología digital cotidiana está diseñada para distraernos y llenar nuestro tiempo, pero Sgarrella subraya «la importancia del aburrimiento» y la necesidad de «escuchar nuestros pensamientos». Para la gente joven, afirma, es importante construir una «cultura familiar digital» adecuada, en la que las personas adultas den ejemplo. Que quien esté libre de pecado tire la primera piedra, por ejemplo, «cuando le dices a tu hijo por la noche: “Espera, todavía tengo que enviar un correo electrónico”, mientras sabe perfectamente que has estado trabajando todo el día».

Prohibición y complejidad

A favor de prohibirlo está la parlamentaria del Partido Verde Graf: «El artículo 67 de la Constitución obliga al Gobierno federal y a los cantones a proteger a la infancia y a la juventud. Creo que hace falta una regulación más clara del sector para proteger contra el uso excesivo, y esto también debería aplicarse a las escuelas». ¿Está de acuerdo todo el mundo? Graf subraya que «no es una cuestión de izquierda o derecha política y, de hecho, mi postulado fue aprobado por unanimidad» —dice—, pero es consciente de que en algunos círculos educativos «se piensa que el problema puede resolverse con una mayor concienciación. Creo que esto es importante, pero no sin unas normas claras».

La Comisión Federal para la Infancia y la Juventud, por su parte, ha rechazado prohibirlo, calificándolo de «supuesta solución a un problema complejoEnlace externo». La comisión señala que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del NiñoEnlace externo consagra el derecho a acceder a la información y a una educación adecuada a la edad, y establece que las opiniones de la infancia y de la gente joven «deben tenerse debidamente en cuenta en todos los asuntos que les afecten». La comisión se muestra a favor de las normas elaboradas mediante deliberación participativa, evitando prohibiciones «que limitarían la capacidad de actuar tanto de los padres como de los hijos».

En muchos cantones, los teléfonos móviles también están prohibidos durante la pausa para almorzar. AFP

Mientras tanto, algunos cantones han prohibido usar en las escuelas los dispositivos digitales personales. En Ginebra, por ejemplo, están prohibidos no solo durante las clases, sino también durante la pausa para el almuerzoEnlace externo. El cantón de Argovia incluso los ha prohibido en las excursiones escolaresEnlace externo, con excepciones para necesidades familiares o educativas especiales. La razón principal de estas medidas es la interrupción constante que suponen las notificaciones y su impacto social, ya que los teléfonos móviles son una de las principales plataformas para el acoso escolar. En Suiza y en otros lugares estas prohibiciones —aclamadas como revolucionarias— están suscitando las críticas de quienes las consideran una intromisión del Gobierno en la vida privada de la juventud y en las decisiones de las familias y las autoridades escolares.

Un refugio de la vida real

Sgarrella trabaja a menudo con personas muy jóvenes. Para cuando las familias se ponen en contacto con él, sin embargo, suele ser demasiado tarde. «Ya existe un problema de adicción y necesitan psicoterapia», indica.

El aislamiento es una de las señales de alerta. Con esto se refiere a situaciones como «en las que el teléfono se convierte en un refugio de la vida real. Si tu hija se encierra durante horas en su habitación y se queda pegada a TikTok, si evita a toda costa salir de casa, si no quiere salir al aire libre y no tiene ningún hobby, y sus notas en el colegio están bajando», son señales de alerta.

La vida como influencer. Las herramientas del oficio de un TikToker. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Sgarrella comienza su taller para jóvenes con una pregunta: «¿Creéis que vuestros padres pasan demasiado tiempo con el móvil?».

Como por arte de magia, parece funcionar. «Se abren y tienen mucho que decir. Quieren aprender más. Y cuando se dan cuenta de que estas empresas se están enriqueciendo con cada clic, sienten el engaño y cuestionan el uso que hacen de sus dispositivos», manifiesta.

Consejos para el bienestar digital – Decidir ciertas habitaciones y momentos en los que no se va a usar el móvil. – Establecer un punto de recarga de los dispositivos en una zona común de la casa, nunca en los dormitorios. – Seguir la «regla del cepillo de dientes»: ninguna actividad digital una hora antes de acostarse y una hora después de levantarse. – Toda la familia se desconecta un día a la semana y una semana al año. Organizar actividades divertidas, a ser posible al aire libre, que no necesariamente sean caras. – Eliminar del teléfono las aplicaciones que no se utilicen y desactivar las notificaciones. – «Agrupar» las respuestas: responder a los mensajes en un bloque de tiempo específico en lugar de hacerlo al momento. – Instalar una aplicación que ayude a controlar el consumo digital. Para la gente más joven, en particular, unpluggo.ch recomienda: – Crear una cultura familiar positiva: mostrar interés por lo que su hijo hace con el teléfono; pida a su hija que busque información para las próximas vacaciones, ya sea por su cuenta o con usted. – La regla 3/6/9/12. Durante los tres primeros años de vida, permita videollamadas con los abuelos, como máximo. Entre los tres y los seis años, déjeles ver algunos vídeos o dibujos animados, nunca sin la vigilancia de una persona adulta. Entre los seis y los nueve años, empiezan a querer un teléfono: es el momento de iniciar la educación digital. Entre los nueve y los doce años, muchas familias deciden dar un dispositivo a sus hijos, pero no tiene por qué ser un smartphone. En cualquier caso, ahora es el momento de establecer límites en cuanto al tiempo y los contenidos. A partir de los doce años, se necesita respeto, junto con orientación y modelos a seguir: «Dime qué te gusta. Hagámoslo tú y yo».

Protección y transparencia

Esta cuestión, en Suiza, está entrelazada con otros enfoques, también destinados a legislar en el mundo digital y obligar a las empresas a mejorar los derechos de las personas usuarias. Tras numerosos retrasos, que provocaron las protestas de especialistas y asociaciones del sector, finalmente el Gobierno publicó la Ley Federal sobre Plataformas de Comunicación y Motores de BúsquedaEnlace externo para su consulta a finales de octubre de 2025.

En un informe sobre el poder del mercado y la opinión de las empresas digitales, la Comisión Federal de Medios de Comunicación ha propuesto medidas reguladoras sobre una serie de cuestiones, entre las que se incluyen los sistemas de recomendación y moderación basados en algoritmos, la transparencia, la inteligencia artificial y la promoción de las competencias mediáticas y digitales.

El mundo entero en un solo dispositivo. Keystone / Christof Schuerpf

También pide que las plataformas en línea se regulen de manera más estricta la agencia suiza de apoyo a la infancia y la juventud Pro Juventute. Que, en materia de protección, transparencia y responsabilidad, ha propuesto diversas medidasEnlace externo, como plataformas sin seguimiento y adaptadas a las personas más jóvenes (la denominada «privacidad por defecto»).

El informe en respuesta al postulado de Graf se ha encomendado a la Oficina Federal de Seguros Sociales, la agencia nacional responsable de la protección infantil y la plataforma «juventud y medios de comunicación»Enlace externo. Se prevé que se publique en la segunda mitad de 2027. El debate, por lo tanto, sigue abierto.

Artículo adaptado del inglés por Lupe Calvo. Información adicional para la versión en español por Lupe Calvo. Revisado por Carla Wolff.

