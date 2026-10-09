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Frentes de investigación

¿Qué futuro le espera a la industria de la robótica en Suiza?

Los robots impulsados por inteligencia artificial (IA) están transformando la industria de la robótica, pero también plantean interrogantes sobre su impacto en la vida de las personas. ¿Qué papel ocupa Suiza en este panorama?

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1 minuto

Escribo sobre el rápido desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial y su posible impacto en la sociedad. Natural de Inglaterra, pasé algún tiempo trabajando para la BBC en Londres antes de trasladarme a Suiza para incorporarme a SWI swissinfo.ch.

Superviso la distribución y los canales de medios sociales para la redacción en inglés y escribo artículos de noticias en inglés. Estudié lenguas modernas, literatura inglesa y rusa, luego completé una Maestría en Periodismo Internacional en Cardiff. Después de eso, trabajé para BBC Education en Manchester durante algunos años antes de mudarme a Suiza.

El gigante industrial ABB está vendiendo su división de robótica a la empresa japonesa SoftBank, lo que ha suscitado preocupación ante la posibilidad de que Suiza pierda terreno en una industria mundial en rápido crecimiento.

Al mismo tiempo, está surgiendo una nueva generación de empresas emergentes suizas del sector de la robótica, muchas de ellas creadas a partir de proyectos de investigación de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH de Zúrich) y de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL).

Traducido del inglés por José Kress

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