Un anillo para descifrar el cosmos: el ambicioso plan del CERN

El Futuro Colisionador Circular (FCC) del CERN ya cuenta con el apoyo de la comunidad científica. e espera una decisión final sobre el proyecto en 2028.

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El CERN espera que el FCC pueda estar operativo a mediados de la década de 2040, funcionando bajo Ginebra e incluso bajo el lago Lemán. El proyecto sustituiría al Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de 27 kilómetros, que hizo posible el famoso descubrimiento del bosón de Higgs —la llamada «partícula de Dios», que confiere masa a otras partículas.

Con un coste estimado de unos 15.000 millones de francos suizos (casi 19.000 millones de dólares), el FCC superaría los límites científicos actuales en la búsqueda de respuestas a algunos de los misterios más profundos del universo.

Sin embargo, el desafío de ingeniería es enorme. La construcción requeriría excavar alrededor de 16 millones de toneladas de material y podría demandar tanta electricidad como una ciudad de 700.000 habitantes, lo que suscita preocupaciones sobre el impacto ambiental y energético tanto dentro como fuera de la comunidad científica.

El colisionador formaría un anillo subterráneo de 91 kilómetros —aproximadamente tres veces el tamaño del LHC— que se extendería bajo Francia y Suiza. Está diseñado para estudiar el bosón de Higgs con mayor detalle y explorar cuestiones aún sin resolver en la física fundamental, incluida la naturaleza de la materia oscura y el desequilibrio entre materia y antimateria.

El 22 de mayo de 2026, el Consejo del CERN respaldó la versión electrón‑positrón del FCC como su proyecto insignia preferido para la siguiente etapa. Su inclusión en la estrategia europea de física de partículas marca el paso del FCC de concepto a plan formal. Se espera una decisión final sobre el proyecto en 2028.

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Adaptación al español, Patricia Islas