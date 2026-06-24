Frontex inaugura una nueva unidad en España y Portugal para reforzar el control fronterizo

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Lisboa, 24 jun (EFE).- Frontex inauguró hoy el Contingente Cinco, una unidad operativa regional de mando y coordinación que reforzará el control fronterizo en Portugal y España y que demuestra «la colaboración, confianza mutua y compromiso» que tienen ambos países en este ámbito, destacó el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, en una ceremonia celebrada este miércoles en Lisboa.

Grande-Marlaska hizo estas declaraciones durante la presentación este miércoles de este nuevo capítulo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), un acto en el que también intervinieron su homólogo portugués, Luís Neves, y el director ejecutivo de ⁠Frontex, el comandante holandés Hans Leijtens, ente otros.

El ministro español ensalzó la cooperación de las naciones ibéricas en materia migratoria y de seguridad «de una forma integral y permanente en el tiempo, independientemente de cuáles sean los flujos irregulares en cada momento».

En cuanto a las migraciones y la importancia de Frontex, Grande-Marlaska enfatizó que «luchar contra la inmigración irregular es una política de España», un objetivo que consideró perfectamente compatible con «fomentar la migración legal, segura y ordenada».

«Necesitamos gente que venga a vivir con nosotros, a trabajar con nosotros y a construir sociedad», subrayó el ministro del Interior español.

El Contingente Cinco de Frontex, que tendrá su centro de control en Lisboa, participará en operaciones en las fronteras marítimas, aéreas y terrestres en ambos países, que tienen un «peso particular» en las fronteras de la UE.

Esta iniciativa representa un cambio en el funcionamiento de esta unidad regional, ya que hasta ahora las operaciones en España y Portugal eran coordinadas desde Varsovia.

«El Contingente Cinco -destacó Grande-Marlaska- viene a aunar la gestión de los proyectos y los planes» que España ya tiene con Frontex; por lo tanto, se trata de un «cambio organizativo» que permitirá «ser mucho más efectivos», agregó.

España se encuentra en la primera línea de dos de las rutas migratorias más activas de Europa, y junto con Portugal opera algunos de los aeropuertos internacionales más concurridos de Europa, donde los oficiales de Frontex apoyan en los controles fronterizos, detalló la agencia europea.

Serán más de 300 agentes y expertos los que coordine el Contingente Cinco desde Lisboa: sesenta destinados en la operación en Portugal, ochenta para apoyar los flujos migratorios en las Islas Canarias y noventa destinados de junio a septiembre para reforzar las operaciones durante el verano en España, que se repartirán entre Algeciras, Tarifa y Ceuta.

Otros ochenta agentes serán destinados a reforzar la Operación Conjunta Índalo, liderada por la Guardia Civil española.

Cada contingente constituye un comando regional dentro de Fontex, y reúne a los agentes, la planificación y la toma de decisiones en un solo lugar, cerca de donde ocurren las operaciones.

El ministro de Administración Interior de Portugal, Luis Neves manifestó que «España y Portugal se enfrentan a muchas de las mismas amenazas para la seguridad» y solo podrán hacerles frente «de manera eficaz trabajando codo con codo», por lo que coincidió con Grande-Marlaska en que «la cooperación es la herramienta más importante».

«Hoy en día, la gestión de las fronteras no es una tarea nacional aislada e independiente; se trata de un objetivo europeo que llevan a cabo las autoridades nacionales con el apoyo de las instituciones europeas y con la fuerza que da la unidad», continuó el ministro luso.

Por su parte, el director ejecutivo de ⁠Frontex concluyó que «ningún país europeo está más estrechamente vinculado al mundo» que Portugal y España,.

En estos dos países es donde «comienzan algunas de las rutas migratorias más importantes hacia la UE, procedentes de África y Sudamérica», explicó el comandante Leijtens, quien subrayó la importancia del trabajo de Frontex en ambas naciones ibéricas. EFE

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