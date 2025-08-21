Frustrado en Rusia el suicidio de un hombre que amenazó 15 horas con saltar por la ventana

Moscú, 21 ago (EFE).- La policía rusa frustró este jueves el intento de suicidio de un hombre que estuvo más de 15 horas amenazando con saltar desde el alféizar de su ventana en la ciudad satélite de Óbninsk, en las afueras de Moscú.

«Tras quince horas en el alféizar de la ventana, el joven (que amenazaba con suicidarse) en Óbninsk estaba visiblemente agotado. Los rescatistas no tenían forma de desplegar una red de salvamento, por lo que la única esperanza para salvarle recaía en mis colegas de la Policía local», escribió en Telegram la portavoz del Ministerio de Interior ruso, Irina Volk.

La representante de Interior, que publicó un vídeo de la operación de rescate, señaló que la Policía de Óbninsk acudió a una llamada sobre un hombre a punto de saltar por la ventana de una residencia, ubicada en un octavo piso.

Las imágenes muestran al hombre parado en el estrecho alféizar de la ventana, cuyas piernas comienzan a doblarse, y cómo es rápidamente empujado al interior del local por los agentes del orden.

«A la llegada al lugar de los hechos los policías establecieron que el hombre, que atravesaba un estado de depresión, tomó en la cocina dos cuchillos y una taza y salió al alféizar de la ventana. Ante los llamados de sus vecinos de volver al interior, no reaccionaba y les amenazaba con los cuchillos», señaló.

Según Volk, los policías, ante los intentos infructuosos de hacerle volver al interior, llamaron primero a sus familiares y luego a un sacerdote, pero el hombre no se dejaba convencer.

Horas después, cuando los policías comprendieron que el joven, que se había autoinfligido cortes con cuchillo, mostraba síntomas de agotamiento, «tomaron la decisión de llevarlo al interior del local».

«Mientras los colegas distraían al hombre con conversaciones (el agente de la policía) Iván Suvórov lo agarró bruscamente de la mano y lo jaló al interior. Tras ello, los policías de conjunto bajaron al hombre de la ventana y le quitaron los cuchillos», indicó la portavoz.

El joven rescatado fue entregado a los médicos para «recibir la atención necesaria», concluyó Volk, al señalar que la vida del suicida frustrado «está fuera de peligro».EFE

