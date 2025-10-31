Frustran la fuga de seis presos de una cárcel en el sur de Paraguay

1 minuto

Asunción, 31 oct (EFE).- Agentes penitenciarios frustraron este viernes la fuga de seis reclusos de la Penitenciaría Regional de la ciudad paraguaya de Encarnación, en el departamento de Itapúa (sur), informó el Ministerio de Justicia.

El personal de vigilancia dio aviso sobre un «intento de fuga» la madrugada de este viernes, tras detectar «un movimiento sospechoso» dentro de la cárcel, indicó la fuente en un comunicado.

Los presos intentaron «escapar utilizando una soga para bajar hacia la parte frontal del penal» donde fueron capturados, añadió la fuente.

Después del incidente, según el ministerio, los reclusos fueron trasladados al área de sanidad de la penitenciaría para una evaluación médica, en la que se confirmó que «no presentaban lesiones».

Tampoco resultaron lesionados los guardias penitenciarios ni se registraron «incidentes mayores», refirió la nota.

El Ministerio de Justicia destacó que iniciarán sumarios disciplinarios a funcionarios de la cárcel y se reforzaron las medidas de seguridad «en todos los sectores de la penitenciaría» de Encarnación «para prevenir futuros intentos» de fuga. EFE

nva/pddp