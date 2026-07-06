Fuente de Hamás afirma que el grupo anunciará la disolución de su gobierno en Gaza

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El Cairo, 6 jul (EFE).- Una fuente de Hamás en El Cairo informó este lunes a EFE que el liderazgo del grupo palestino está en camino de anunciar la disolución del llamado «Comité de Seguimiento de la Labor Gubernamental», su gobierno de facto en la Franja de Gaza.

La fuente, que pidió el anonimato, afirmó que la disolución se produciría este mismo lunes y sería una medida para facilitar la entrada al territorio palestino del Comité de Administración de Gaza, el grupo técnico creado tras el acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para gestionar el territorio pero que aún no ha recibido la autorización para entrar en la zona.

En el interior de Gaza, las autoridades del gobierno de Hamás han convocado para este lunes una «importante rueda de prensa» para abordar «desarrollos significativos.

La fuente indicó que en los próximos dos días se celebrarán nuevas reuniones en El Cairo, para «cerrar brechas» respecto a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego con la participación de distintas facciones palestinas.

La semana pasada, una delegación de Hamás presentó en Egipto sus respuestas a las propuestas para destrabar la aplicación del acuerdo de paz a Nikolay Mladenov, representante de la Junta de Paz para Gaza del presidente Trump.

Entre otros puntos, Hamás insistió en la necesidad del inicio «inmediato» de los trabajos del Comité para la Administración de Gaza, además de otros asuntos como el desarme del grupo Hamás, la asignación de nuevas tareas al Consejo de Paz y la fuerza internacional de estabilización para la Franja.

EE.UU. declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del plan de paz, que debía incluir todos esos aspectos, que sin embargo en la práctica están completamente bloqueados desde esa fecha ya que, por un lado, Hamás aún rechaza desarmarse sin que antes se retire el Ejército israelí de Gaza, mientras que Israel no permite la entrada del Comité de Administración al enclave.

Este comité tecnocrático está formado por 15 personalidades palestinas encabezado por Ali Shaaz, y se dio a conocer en enero pasado poco después de que Trump anunciara la entrada en vigor de la segunda fase de su plan para poner fin a la guerra en Gaza.

Su misión es gobernar y reconstruir la Franja de Gaza de forma provisional en la inmediata posguerra y lo hará bajo el control de una Junta de Paz presidida por el propio Trump.

Hamás gobierna la Franja de Gaza desde que el grupo expulsara a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de la zona en 2007, lo que dividió en los hechos el territorio palestino en dos zonas, una en Cisjordania bajo control de la ANP y otra en el enclave bajo dominio del grupo islamista.

Desde que comenzara la ofensiva israelí contra Gaza tras los ataques terroristas cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad de Gaza eleva la cifra total de muertos palestinos a 73.090 y la de heridos a 173.553. EFE

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