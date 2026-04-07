Fuentes aseguran que habrá un acuerdo EE.UU.-Irán antes del ultimátum de Trump, según CNN

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Washington, 7 abr (EFE).- EE.UU. e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según explicó una fuente consultada por la cadena CNN.

De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con «buenas noticias» previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación. EFE

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