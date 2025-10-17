Fuerte explosión en una fábrica de municiones en la región rusa de Baskortostán

Moscú, 17 oct (EFE).- Una fuerte explosión destruyó este viernes uno de los talleres de la fábrica de municiones y productos químicos ‘Avangard’ de la ciudad de Sterlitamak de la región rusa de Baskortostán, según informó la Administración local.

«En uno de los talleres de la fábrica ‘Avangard’ tuvo lugar una explosión. En estos momentos en el lugar de los hechos trabajan los servicios y entidades correspondientes», escribió en su cuenta de VKontakte, el Facebook ruso.

Las autoridades indicaron que «la situación está bajo control» y llamaron a la población a no dejarse llevar por el pánico.

Según escribió en su canal de Telegram el gobernador de la región, Radii Jabírov, «lamentablemente, hay varios heridos, reciben la atención médica necesaria».

«Se investigan las causas del incidente. El taller recibió graves daños», añadió.

El canal de Telegram ‘Ostorozhno, novosti’ informó de al menos cinco heridos y varios desaparecidos. EFE

