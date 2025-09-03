Fuerte seguridad en duelo Paraguay-Ecuador ante posible clasificación de la Albirroja

Asunción, 3 sep (EFE).- La Policía movilizará 4.000 agentes para dar seguridad el jueves en el partido Paraguay-Ecuador, para el que se han instalado, además, tornos con detectores faciales en el estadio asunceno Defensores de Chaco para controlar los ingresos, informaron este miércoles fuentes policiales y de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El comandante de la Policía de la Policía Nacional, Carlos Benítez, anunció en una rueda de prensa que los 4.000 agentes serán parte del operativo de seguridad, pero que, adicionalmente, estarán en alerta 34.000 efectivos de la institución.

Benítez agregó que el operativo está previsto ante la posibilidad de que los aficionados paraguayos salgan a festejar a las calles una eventual clasificación al Mundial 2026.

El gerente de Licencias de la APF, Fernando Villasboa, confirmó a la radio ABC Cardinal que un trabajo conjunto entre esa institución, una empresa a cargo de las entradas y la Policía ha permitido la instalación de los molinetes con detectores para el reconocimiento facial de los aficionados que entrarán al estadio.

Villasboa argumentó que se trata de tecnología usada en eventos deportivos «de cualquier parte del mundo» y que no se usará sólo en el Defensores del Chaco, sino también en otros escenarios para aumentar las medidas de seguridad.

El duelo será decisivo para Paraguay, con 24 unidades, por la posibilidad de obtener en casa su pase al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Con una victoria o un empate, Paraguay podría clasificarse para la Copa del Mundo al sumar al menos 25 unidades, pero también podría clasificar si pierde y a Venezuela le pasa lo mismo en su visita a Argentina.

Ecuador, con 25 unidades, llegará al partido con la tranquilidad de que ya garantizó su pase, al igual que Brasil, en la anterior doble fecha. EFE

