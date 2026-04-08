Fuerte subida del 4,49 % en la Bolsa de París tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

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París, 8 abr (EFE).- La Bolsa de París finalizó este miércoles la jornada con una fuerte subida del 4,49 %, la más alta en cuatro años, tras el anuncio de alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán para frenar la guerra durante dos semanas y reabrir el estrecho de Ormuz.

El principal indicador, el CAC-40, terminó marcando 8.263,87 puntos en una sesión muy animada en la que cambiaron de manos títulos por valor de 8.133 millones de euros, el doble que la víspera.

Una ola de optimismo recorrió los mercados hoy, incluida la Bolsa de París, tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que interpretan como la apertura de una ventana para la negociación y para esquivar una posible escalada incontrolada.

Las conversaciones entre ambas partes, que reclaman la victoria, están programadas para comenzar el viernes en Pakistán, un mediador clave en la guerra de Oriente Medio.

Entre los valores que más se beneficiaron de este nuevo panorama se encontraron en París los de los grupos metalúrgico ArcelorMittal (12,84 %), el aeroespacial y de defensa Safran (10,64 %), el eléctrico Schneider Electric (9,73 %), el bancario Société Générale (9,29 %) y el de infraestructuras eléctricas Legrand (8,59 %).

Por contra, no sacaron partido de esta situación el grupo petrolero TotalEnergies (-3,09 %), la plataforma bursátil Euronext (-1,18 %), el energético Engie (-0,45 %), el agroalimentario Danone (-0,38 %) o el de telecomunicaciones Orange (-0,19 %). EFE

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