Fuerte temblor en Venezuela, donde se agota el plazo para hallar supervivientes

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Un fuerte temblor sacudió este lunes Venezuela sin provocar daños adicionales pero reviviendo el temor en la población, cinco días después del doble terremoto que dejó al menos 1.450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

La nueva réplica se sintió en Caracas y el vecino estado La Guaira, y tuvo lugar en momentos en que la esperanza de encontrar supervivientes disminuye y crece la frustración por la respuesta del Gobierno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó de un temblor de magnitud 4,6 a las 07H01 (11H01 GMT), con epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños, y a una profundidad de 10 kilómetros.

«Se sintió bastante», dijo a la AFP Isamel Díaz, un residente de La Guaira, a 40 km de Caracas y la zona más golpeada por la tragedia del miércoles. Es la réplica más intensa reportada desde el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

«No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional», afirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, en un mensaje de Telegram.

El último balance oficial del doble terremoto es de 1.450 muertos, 20 más que el sábado, y 3.150 heridos. El gobierno evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en más de 50.000.

La Guaira parece una zona de guerra. Hileras de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.

Imágenes de dron de AFPTV desde La Guaira mostraban columnas de humo elevándose entre los escombros mientras barrios enteros quedaban reducidos a polvo.

El doble sismo ocurrió en un país sumido en una profunda crisis política y económica. Separados por segundos de diferencia, fueron de los más fuertes y devastadores registrados en América Latina.

– Ira con el gobierno –

La ventana crítica de 72 horas para rescatar con vida a personas atrapadas se ha cerrado. Expertos creen que pasado ese plazo la tarea se transforma básicamente en la recuperación de cadáveres.

«Todos dicen que ya no hay nadie, pero nosotros [seguimos] esperando aquí. A ver si se puede sacar a alguien más», declaró Eduardo Cardozo, un operario agrícola que acudió a ayudar en las labores de rescate en Tucacas, en la costa, a unos 200 km al este de Caracas.

«Lo más difícil era cuando sentíamos esperanza en los túneles donde nos metíamos, rampando, quitando escombros, haciendo un trabajo de corazón, con mucha fe, y cuando llegábamos a los objetivos [las personas], los encontrábamos sin vida», contó Luis Salas, otro voluntario, de 27 años.

En medio de la tragedia surgió una luz de esperanza: un hombre y su hijo adolescente fueron rescatados el domingo en La Guaira, constataron periodistas de la AFP.

Rescatistas de 24 países trabajan sin cesar mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan la zona.

Pero la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno.

«Nosotros mismos somos los que hacemos todo. Nosotros mismos, nos ayudamos y confiando en que Dios, creemos que Dios nos sostuvo», declaró a AFP Dayana Lean, de 51 años, en playa Los Cocos, en La Guaira.

– «Sabemos que están muertos» –

«No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares, nosotros mismos no podemos», dijo a la AFP Héctor Aguilera, de 60 años. Cuatro de sus familiares quedaron sepultados bajo un edificio colapsado. Recuperaron los cuerpos sin vida de dos personas.

La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

Jorge Rodríguez dijo que 189 edificios sufrieron un colapso total, y que el total de inmuebles afectados es de 774.

La ONU estima que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

El gobierno militarizó La Guaira e impuso el trámite de un salvoconducto para que rescatistas, médicos y voluntarios puedan acceder a la zona de desastre.

También intenta controlar la cobertura de la prensa internacional. La prensa es trasladada en buses a zonas específicas de La Guaira, según el gobierno para evitar epidemias.

Las ofertas de asistencia abundan, pero la AFP presenció saqueos en La Guaira y se multiplican las denuncias de robos.

Farmacias, supermercados y otros comercios fueron saqueados, contaron residentes, varios de los cuales se quejaron de la inacción del gobierno.

El aeropuerto internacional que sirve a Caracas reabrió parcialmente el sábado y recibe desde entonces vuelos de carga con ayuda de Estados Unidos.

El ejército de Estados Unidos también desplegó varias aeronaves y helicópteros para ayudar con las labores de rescate y militares entregaron suministros en el puerto de La Guaira el domingo, indicó el Comando Sur.

La crisis económica en Venezuela ha afectado gravemente a los hospitales y los servicios públicos. Millones de venezolanos se han exiliado en los últimos años.

La líder opositora María Corina Machado dijo el domingo a la cadena estadounidense Fox que estará de regreso en Venezuela «muy pronto». «Llegó el momento, es mi deber estar junto a mi pueblo», afirmó.

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