Fuertes disturbios en una protesta en Ginebra contra la cumbre del G7 en Francia

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Choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad estallaron el domingo en la ciudad suiza de Ginebra durante una protesta contra la celebración esta semana de la cumbre del G7 en la localidad fronteriza de Evian, en la vecina Francia.

En paralelo, el presidente francés Emmanuel Macron -anfitrión del evento- llegó por la tarde a la urbe alpina, situada a unos 40 kilómetros al noroeste de Ginebra, tras reunirse previamente en la sureña Niza con el primer ministro indio, Narendra Modi, invitado a la cumbre.

En la víspera al foro, unas 20.000 personas -según la policía- marcharon en medio de un fuerte dispositivo de seguridad por las calles de la capital suiza convocadas por la coalición «No-G7», coreando consignas anticapitalistas, propalestinas, feministas y a favor de la acción climática.

Si bien la manifestación comenzó de manera pacífica, empezó a descontrolarse a última hora de la tarde, según constataron periodistas de la AFP.

Pequeños grupos de manifestantes -muchos vestidos de negro y con el rostro cubierto- lanzaron botellas, piedras, trozos de cemento y petardos contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos. También resultaron atacados varios edificios, entre ellos el de PricewaterhouseCoopers y la sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Según la policía, los escaparates del Banco del Lemán y de Raiffeisen también sufrieron daños.

La fuerza pública estimó que unos 600 manifestantes eran miembros del «Black Bloc», una práctica de protesta política que consiste en agruparse en las manifestaciones o durante acciones de desobediencia civil en un bloque unido, visible y móvil.

Al final del día, seguían produciéndose enfrentamientos a distancia con algunos grupos, en medio de densas nubes de humo provocadas por los disparos de gases lacrimógenos.

– Una respuesta «internacionalista» –

«Estoy aquí porque no me gusta que este grupo de jefes de Estado se reúna aquí para tomar decisiones que nos afectan a todos», declaró a la AFP Michel, un jubilado suizo de 69 años que ondeaba una bandera palestina.

La coalición «No-G7», formada por unas 200 asociaciones, organizaciones y sindicatos, pidió una «respuesta internacionalista» a las políticas promovidas por los líderes del G7, que inician este lunes su reunión anual de tres días en la vecina Evian.

La cumbre será el primer reencuentro transatlántico desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una contienda bélica contra Irán en febrero, que asestó un nuevo golpe a unas relaciones ya dañadas por la guerra comercial de Washington y sus ambiciones sobre Groenlandia.

El foto reúne a los líderes de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos, junto con líderes invitados de otros países, entre ellos Brasil e India.

La mayoría de los líderes llegarán al aeropuerto de Ginebra, antes de emprender el viaje a la ciudad termal.

Las autoridades suizas, que autorizaron la marcha en Ginebra, habían desplegado un importante dispositivo de seguridad para contener cualquier desborde y evitar que se repita la violencia ocurrida en una cumbre similar en 2003.

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