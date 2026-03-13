Fuertes explosiones estremecen Irán

Explosiones masivas sacudieron este viernes la capital de Irán, que sigue respondiendo con el lanzamiento de drones en el Golfo, en el decimocuarto día de la guerra en Oriente Medio que hace tambalear la economía mundial.

El mundo entero sufre las consecuencias con el alza de los precios del petróleo. Esta situación llevó a Estados Unidos a flexibilizar parcialmente las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, permitiendo temporalmente la venta de su petróleo almacenado en barcos.

Los ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei el 28 de febrero encendieron la mecha de una guerra que se ha intensificado aún más este viernes por la mañana.

Una serie de potentes explosiones a intervalos cortos y de una intensidad inusual sacudieron Teherán.

El ejército israelí anunció ataques «dirigidos contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní» y recomendó la evacuación de dos zonas céntricas de la capital.

Por el momento se desconocen los blanco concretos, pero un periodista de AFP vio dos nubes de humo negro elevándose desde el este y el norte de la ciudad, a pesar de la visibilidad reducida por el tiempo lluvioso en Teherán.

Según la televisión pública, se escucharon explosiones masivas en el centro de Teherán, «a poca distancia» de una manifestación celebrada con motivo de una jornada anual de apoyo a los palestinos.

– «Muerte a Estados Unidos» –

Irán celebra este viernes la Jornada de Al Qods, en solidaridad con los palestinos y en contra de Israel.

«Muerte a Estados Unidos», se leía en las banderolas y pancartas de los manifestantes, según imágenes de la televisión estatal iraní.

En la movilización participó el jefe de seguridad iraní Alí Larijani, uno de los más altos dirigentes del país, quien aseguró que los ataques de Washington son fruto de «la desesperación».

La guerra ha provocado éxodos masivos en el interior del país con más de tres millones de desplazados, según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR).

«Casi cada familia aquí alberga al menos a una familia que viene de Teherán», declaró a AFP una mujer de 30 años residente en Kermanshah, en el este del país.

La «población está extremadamente tensa e indignada», sobre todo por el racionamiento de pan o de cinta adhesiva, utilizada para proteger los cristales de las explosiones.

La guerra se cobró la primera baja en las filas de Francia, un país con tropas en la zona aunque no participa en la campaña de bombardeos contra Irán.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que un militar murió en un ataque en la región iraquí de Erbil.

Sin reivindicar el ataque, un grupo armado iraquí y proiraní, Ashab al Kahf, anunció que a partir de ahora apuntaría a «todos los intereses franceses» en la región debido al despliegue del portaaviones «Charles de Gaulle» en el Mediterráneo oriental.

En otra parte de Irak, un avión de reabastecimiento estadounidense se estrelló y provocó la muerte de al menos cuatro de sus seis tripulantes, afirmó el ejército estadounidense.

Aunque Washington afirma que el accidente no se debió «a fuego hostil ni a fuego amigo», el ejército iraní afirmó que el avión fue alcanzado por un misil disparado por movimientos armados proiraníes y que toda la tripulación ha muerto.

En el Golfo prosigue la sucesión de ataques iraníes contra monarquías petroleras, algunas de las cuales albergan bases estadounidenses.

Periodistas de AFP escucharon explosiones en Dubái, cuyo centro estaba cubierto el viernes por una nube de humo.

Arabia Saudita dijo haber destruido decenas de drones, uno de ellos dirigido contra el barrio diplomático de Riad, y en Omán murieron dos personas por el impacto de un dron, según la agencia de noticias local.

– Respuesta «más fuerte» –

Y es que Teherán sigue igual de amenazante que el primer día.

El jueves, en su primera declaración pública como nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, herido en el ataque que mató a su padre, fue tajante.

Pidió el cierre de las bases estadounidenses en todo Oriente Medio, aseguró que su país es capaz de sembrar el caos reduciendo la oferta de petróleo y defendió el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

El nuevo líder supremo «no puede mostrar su rostro en público», se burló el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien asegura que el objetivo de la guerra es dar a los iraníes los medios para «derrocar al régimen».

Para el presidente estadounidense, Donald Trump, derrotar al «imperio del mal» de Irán, para impedir que se dote de «armas nucleares», es más importante que el aumento de los precios del crudo.

El petróleo se mantuvo el viernes alrededor de los 100 dólares por barril, a pesar de la liberación récord de reservas de crudo.

La Agencia Internacional de la Energía advirtió que la guerra podría provocar «la mayor interrupción del suministro» en la historia del sector.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, dicen estar preparados para una larga campaña, aunque ello suponga «destruir» la economía mundial.

Este viernes advirtieron que cualquier nueva manifestación contra el poder se enfrentará a una respuesta «más fuerte» que en enero, cuando miles de personas murieron durante la represión de protestas antigubernamentales.

