Fuertes lluvias inundan un pueblo colombiano y dejan al menos 700 familias afectadas

3 minutos

Bogotá, 25 ene (EFE).- Al menos 700 familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Iscuandé en el municipio colombiano de Santa Bárbara, en el departamento de Nariño (suroeste), una emergencia que ha dejado graves daños en zonas rurales y en el casco urbano, alertó este domingo la Defensoría del Pueblo.

«La Defensoría del Pueblo urge la intervención inmediata del Gobierno nacional (…) para atender por lo menos a 700 familias afectadas por las lluvias y el desbordamiento del río Iscuandé», señaló la entidad en X, al advertir sobre la magnitud de la emergencia registrada desde que comenzó a llover el jueves pasado.

Según ese organismo, los aguaceros persistentes y la creciente del río han ocasionado la destrucción parcial o total de cerca de mil viviendas en el municipio, de las cuales unas 200 quedaron completamente destruidas.

El número exacto de personas afectadas, entre las que se encuentran personas mayores y niños, aún no ha podido establecerse debido a las difíciles condiciones de acceso y a que las precipitaciones continúan en la parte alta del territorio.

La Defensoría advirtió además sobre necesidades de ayuda humanitaria y de medidas de protección para las comunidades damnificadas, que además de perder sus hogares se enfrentan a riesgos de picaduras de serpientes y alacranes, riesgos que se han incrementado por las inundaciones.

Por su parte, la Gobernación de Nariño informó que activó acciones de atención, acompañamiento y coordinación interinstitucional tras el desbordamiento del río Iscuandé.

Según, informes preliminares, 28 zonas rurales resultaron impactadas y se estima que la cifra de al menos 700 familias damnificadas podría aumentar por la inundación progresiva del área urbana.

El balance de la autoridad departamental indica además la interrupción de servicios públicos, de la atención hospitalaria y las actividades educativas como consecuencia de la emergencia.

«Nuestra prioridad es proteger la vida y acompañar a las comunidades afectadas. Desde el departamento articulamos esfuerzos para atender la emergencia y gestionar el apoyo requerido ante la magnitud de las afectaciones», afirmó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, citado en un comunicado.

En el mismo sentido, el alcalde de Santa Bárbara de Iscuandé, Sifredo Barrios Pinillos, aseguró que el municipio atraviesa «una crisis humanitaria» y reiteró la necesidad urgente de ayudas, como colchonetas y alimentación, para la población damnificada.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que ya se están haciendo evacuaciones preventivas hacia zonas seguras y aclaró que no hay fallecidos ni heridos, aunque al menos 40 personas, en su mayoría adultas mayores, recibieron atención por afectaciones asociadas a la emergencia. EFE

