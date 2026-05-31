Fuertes tormentas dejan inundaciones y alteraciones del transporte en Bélgica

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Bruselas, 31 may (EFE).- Las fuertes tormentas que se produjeron este fin de semana en Bélgica han dejado inundaciones y alteraciones del tráfico por carretera en varias zonas del país y algunos retrasos de vuelos, así como la activación de alertas meteorológicas que fueron levantadas este domingo.

Las provincias de Namur, Luxemburgo y Lieja, en la región valona (sur del país), fueron las más castigadas por las intensas precipitaciones, que se produjeron en forma de granizo en algunos puntos.

Varias carreteras, entre ellas algunas autovías nacionales o parte del anillo exterior que circunvala la capital belga, se vieron inundadas entre la noche del sábado y el domingo, así como numerosos sótanos y bodegas de viviendas y establecimientos comerciales.

Solo en el valle de Basse-Sambre, entre Namur y Charleroi (sur de Bruselas), los bomberos efectuaron más de 300 intervenciones durante la noche, según informaron los medios locales.

Las inestables condiciones meteorológicas también tuvieron impacto en el aeropuerto de Bruselas, donde 35 vuelos sufrieron retrasos en su despegue el sábado y otros cuatro fueron redirigidos a otros aeródromos antes de poder aterrizar en la capital, según informó el operador.

El sábado, gran parte del país estuvo bajo alertas amarilla y naranja, que llaman a la cautela de los ciudadanos ante fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden causar daños materiales.

Las tormentas se produjeron después de que durante la semana se registraran temperaturas inusualmente altas en Bélgica, que llegaron a superar los 30 grados, sobrepasando el nivel de 1985 y batiendo el récord de calor para un 26 de mayo desde que existen registros.

Este domingo aún se esperan precipitaciones y tormentas en el este del país, aunque de intensidad moderada, y con temperaturas también más bajas, con máximas entre 19 y 24 grados, según el Real Instituto de Meteorología belga. EFE

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