Fuertes vientos del potente huracán Melissa golpean Jamaica

3 minutos

San Juan, 28 oct (EFE).- El potente huracán Melissa, de categoría 5 y con vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora, golpea este martes Jamaica, mientras su ojo se acerca al país, donde las autoridades han reportado tres muertes y trece heridos a causa del ciclón.

«Vientos catastróficos con fuerza de huracán se están propagando sobre Jamaica dentro de la pared del ojo de Melissa», afirma el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos en su boletín más reciente de las 11.00 (15.00 GMT).

Las autoridades jamaicanas instaron a la población a permanecer en refugios seguros, ante la inminencia de vientos devastadores que podrían causar «fallos estructurales totales», especialmente en zonas montañosas donde las ráfagas pueden ser hasta un 30 % más fuertes.

Por su parte, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró en un comunicado este martes que había recibido comunicación de varios Estados aliados, tanto regionales como internacionales, indicándole que se comprometían con ayudar al país en su recuperación.

Según fuentes oficiales, unas 360 personas se encontraban en 29 refugios a través de todo el país.

Las estaciones meteorológicas de Kingston y Montego Bay registraron en la mañana local de este martes vientos sostenidos superiores a 60 km/h y ráfagas de hasta 93 km/h.

«Necesitamos que todo el mundo se mantenga encerrado», pidió hoy Richard Solomon, alcalde de Black River, ciudad en la parte suroeste de Jamaica y una de las primeras que el ciclón afectará.

En la trayectoria del pronóstico, se espera que el núcleo de Melissa toque tierra en Jamaica durante las próximas dos horas, se mueva a través del sureste de Cuba a primera hora del miércoles por la mañana y se mueva a través del sureste o centro de las Bahamas más tarde el miércoles.

En su boletín, el NCH alertó además de que una marejada ciclónica que amenaza la vida es probable a lo largo de la costa sur de Jamaica hoy.

«Las alturas máximas de la marejada ciclónica podrían alcanzar de 9 a 13 pies (2,7 a 4 metros) por encima del nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toma tierra», alertó el NCH.

«Esta marejada ciclónica estará acompañada de olas grandes y destructivas», añadió.

Melissa se está moviendo hacia el norte-noreste a cerca de 15 km/h, un tanto más rápido de lo que lo hizo estos días pasados, lo que le dio oportunidad de coger más fuerza.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 45 kilómetros desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 315 kilómetros.

Se espera un giro hacia el noreste con un aumento en la velocidad de avance más tarde hoy, seguido de un movimiento más rápido hacia el noreste el miércoles y jueves.

El NHC mantiene un aviso de huracán para Jamaica, las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin y Las Tunas, y Bahamas Centrales.

Además, están bajo aviso de tormenta tropical Haití, la provincia cubana de Camaguey y las Islas Turcas y Caicos.

El Gobierno de Jamaica informó de que la Organización Panamericana de la Salud tiene equipos sanitarios y de auxilios para ser distribuidos a través del país y los restantes territorios caribeños donde Melissa cause estragos. EFE

