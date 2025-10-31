Fuerza Armada de Venezuela evaluará funcionamiento de unidades milicianas en comunidades

2 minutos

Caracas, 31 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este viernes que el fin de semana la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplegará en los 5.336 circuitos comunales del país para evaluar el funcionamiento de las Unidades Comunales Milicianas, en medio de la movilización naval de Estados Unidos en el mar Caribe que Caracas califica de «amenaza».

En un encuentro con parlamentarios de países de América Latina, en el palacio presidencial de Miraflores, Maduro indicó que este fin de semana se llevarán a cabo 5.336 asambleas populares para que los ciudadanos presenten sus proyectos comunitarios, que serán votados el próximo 23 de noviembre.

En esta actividad, prosiguió, participarán los ministros y también la FANB para «compartir con el pueblo sus deliberaciones, sus decisiones, sus esperanzas y a revisar -según dijo- en los 5.336 circuitos comunales y comunas el funcionamiento perfecto de las Unidades Comunales Milicianas, que es el pueblo en armas».

«Más de seis millones de milicianos y milicianas que hay en el país, es el ejército unido libertador del siglo XXI, millones de hombres y mujeres dispuestos a combatir por el derecho de su tierra, por el derecho de la paz», añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes estar considerando atacar a Venezuela después de que el Miami Herald y The Wall Street Journal afirmaran que la Administración estadounidense se prepara para hacerlo contra instalaciones militares en el país.

Trump fue preguntado cuando iba a bordo del Air Force One sobre las informaciones publicadas en estos medios, con base en una conversación con fuentes cercana a la Administración, y respondió: «No, no son verdad».

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos quince ataques letales contra lanchas al parecer cargadas con drogas que han dejado hasta 61 muertos.

La ONU acusó a la Administración de Trump de haber «violado el derecho internacional» con estos ataques que considera «ejecuciones extrajudiciales».

«Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin», exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.EFE

sc/lb/enb

(video)