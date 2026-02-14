Fuerza Armada se une a búsqueda de adolescente argentino arrastrado por raudal en Paraguay

2 minutos

Asunción, 14 feb (EFE).- Soldados de la Fuerza Armada de Paraguay se unieron este sábado a la búsqueda de un adolescente argentino que desapareció la víspera arrastrado por el raudal que formaron las lluvias en su barrio de la ciudad de San Lorenzo, cercana a la capital Asunción.

El ministro de Defensa paraguayo, Óscar González, aseveró que serán desplegados los militares «que se requieran» y que el contingente se reforzará a media tarde de hoy en caso de ser necesario.

«La familia puede tener la garantía de que el Gobierno va a apoyar en la operación de búsqueda y rescate», dijo el funcionario a periodistas.

El chico desapareció ayer cuando salió de casa para comprar café para el desayuno en una despensa cercana.

Testigos del suceso relataron a medios locales que vieron cómo el joven fue arrastrado por el raudal que corría por la calle de tierra del barrio Tayuazapé de San Lorenzo, donde avanzan desde diciembre pasado obras para encauzar el agua de lluvia hacia un arroyo cercano.

Las autoridades han dicho que en la operación de búsqueda trabajan unas 150 personas, entre militares, bomberos y personal especializado, como buzos.

Además, se desplegaron drones y perros para dar con el chico, que se estima entró al cauce del arroyo arrastrado por la raudal.

El paraguayo Reinaldo Suárez, padre del adolescente desaparecido, reiteró hoy que la familia regresó al país hace tres años al estimar que el clima de Buenos Aires, donde residían, agudizaba los síntomas del asma que padece el chico.

«Volvimos por su salud y hoy día no sé si está vivo», dijo entre lágrimas a periodistas.

Los rescatistas habían recorrido unos cinco kilómetros del cauce del arroyo hasta las 13:00 horas locales de hoy, una labor que les llevó hasta los límites de San Lorenzo con su vecina ciudad de Capiatá, ambas del departamento Central, el más poblado del país. EFE

rgc/eav