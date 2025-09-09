Fuerza Armada venezolana denuncia campaña para justificar una «agresión militar» de EE.UU.
Caracas, 9 sep (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela denunció este martes una «perversa campaña» de difusión en redes sociales sobre la «supuesta presencia» de un helicóptero estadounidense cerca de islas de su país, que, advirtió, busca justificar una «agresión militar» de Estados Unidos, que mantiene un despliegue en aguas caribeñas próximas a la nación suramericana.
Según un comunicado compartido por el titular de Defensa, Vladimir Padrino, se ha difundido información en redes sociales que «indica la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense en proximidades de uno de los territorios insulares de Venezuela, lo que comporta -afirmó- la posibilidad de que las mismas fuerzas militares de EE.UU. pudieran infligir daños» a la «aeronave, para provocar y fabricar un incidente o falso positivo».EFE
csm/lb/jlp