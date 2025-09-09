The Swiss voice in the world since 1935

Fuerza Armada venezolana denuncia campaña para justificar una «agresión militar» de EE.UU.

Caracas, 9 sep (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela denunció este martes una «perversa campaña» en redes sociales sobre la «supuesta presencia» de un helicóptero estadounidense cerca de islas del país, con la que, advirtió, se pretende justificar una «agresión militar» de EE.UU., que mantiene un despliegue en aguas caribeñas como parte de su combate al narcotráfico.

Según un comunicado compartido por el titular de Defensa, Vladimir Padrino, se ha difundido información en redes sociales que «indica la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense en proximidades de uno de los territorios insulares de Venezuela, lo que comporta -afirmó- la posibilidad de que las mismas fuerzas militares de EE.UU. pudieran infligir daños» a la «aeronave, para provocar y fabricar un incidente o falso positivo». EFE

