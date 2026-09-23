Fuerzas Armadas alemanas crecen en 42.000 efectivos entre enero de 2025 y agosto de 2026

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Berlín, 23 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, informó este miércoles de que las Fuerzas Armadas alemanas, que el Gobierno germano quiere convertir en el ejército convencional más fuerte de Europa, crecieron entre 2025 y finales de agosto de este año, en 42.000 efectivos.

«Ya en 2025 reclutamos unos 25.000 nuevos soldados, una cifra sin precedentes desde la suspensión del servicio militar obligatorio», dijo Pistorius, que señaló que las incorporaciones a las Fuerzas Armadas alemanas van al alza en tendencia, por lo que entre enero y finales de agosto de 2026, las nuevas incorporaciones ya suman 17.000.

Ese dato de agosto supone un aumento del 13 % respecto al mismo mes del año anterior, según Pistorius.

«Nuestro trabajo está dando sus frutos y es valorado por nuestros socios en Europa y al otro lado del Atlántico. Así me lo repitieron una y otra vez la semana pasada durante mi visita a Estados Unidos», señaló Pistorius.

Pistorius estuvo la semana pasada en Estados Unidos, donde, entre otras cosas, visitó el Pentágono para reunirse con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth.

Ambos firmaron una declaración de intenciones con la que expresaron el deseo de ambos países de «profundizar» la cooperación en la industria militar, punto central en el documento acordado por ambos.

El Gobierno del canciller alemán, Friedrich Merz, tiene por objetivo convertir al Ejército de Alemania en las Fuerzas Armadas convencionales más fuertes de Europa, compuesto por 460.000 militares, para mediados de la próxima década. EFE

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