The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Fuerzas Armadas de Ecuador clausuran cincuenta accesos a minas ilegales en sur del país

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 12 jun (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador clausuraron cincuenta accesos a minas ilegales utilizados para la extracción clandestina de minerales en la provincia de Loja, en el sur del país y fronteriza con Perú, según informó este viernes la institución militar.

La operación se realizó entre los municipios Celica y Macará, tras labores de inteligencia militar coordinadas con el Centro Nacional de Inteligencia, que permitieron identificar un campamento clandestino vinculado a actividades de minería ilegal.

Durante la intervención los militares detuvieron a un hombre e incautaron aproximadamente una tonelada de material mineralizado, tres motocicletas, generadores eléctricos y varios dispositivos móviles.

Las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.

Esta operación se realizó en un momento donde el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, intensificó su combate al crimen organizado, dentro de la «guerra» que libra contra estas estructuras desde hace más de dos años, a las que ha catalogado de «terroristas» y que están dedicadas principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal. EFE

af/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR