Fuerzas Armadas de Ecuador incautan 1,4 toneladas de droga en provincia amazónica

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Quito, 4 jun (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador incautaron más de 1,4 toneladas de droga en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, en una operación terrestre y fluvial contra rutas utilizadas por el narcotráfico, según informó este jueves el Ministerio de Defensa.

Durante la intervención, ejecutada en el municipio de Putumayo, los militares decomisaron aproximadamente 1,392 toneladas de marihuana, 105 kilogramos de cocaína y 95 kilogramos de precursores químicos.

También fueron incautados una embarcación, un motor fuera de borda y combustible presuntamente destinados a actividades ilícitas.

Según las Fuerzas Armadas, la operación permitió sacar de circulación cerca de 1,4 millones de dosis de droga y ocasionó una afectación económica superior a los cuatro millones de dólares a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo con datos oficiales. EFE

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