Fuerzas Armadas de Honduras conmemoran 200 años de creación del Ejército con un desfile

Tegucigalpa, 14 dic (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Honduras conmemoraron este domingo los 200 años de la creación del Ejército con un desfile militar en Tegucigalpa, en el que participaron alrededor de 4.000 efectivos.

La actividad incluyó carrozas alusivas a la institución, unidades caninas entrenadas para la detección de drogas y labores de rescate, cadetes de academias militares, fuerzas especiales, así como piezas de infantería y artillería. Muchos ciudadanos presenciaron el desfile, que se desarrollo a lo largo de un bulevar de Tegucigalpa.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, indicó a periodistas que en la conmemoración del bicentenario también participaron efectivos de la Policía Militar de Orden Público, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.

Destacó además la exhibición de «parte del equipo que emplea nuestra institución para el cumplimiento de la misión constitucional».

Aunque el Día del Ejército se celebra oficialmente el 21 de diciembre, su fundación se remonta al 11 de diciembre de 1825.

La conmemoración de este año coincide con el cese en el cargo del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, quien concluye su período.

Hernández ha sido blanco de múltiples críticas por una presunta «injerencia» en asuntos del Consejo Nacional Electoral (CNE), según ha señalado la consejera presidenta de ese organismo, Ana Paola Hall.

Por ley, las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución obediente, apolítica y no deliberante, y tienen entre sus funciones el traslado, custodia y vigilancia del material electoral durante los procesos electorales.

Antes de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre, Hernández solicitó a los tres consejeros del CNE una copia del acta de la fórmula presidencial, una acción que diversos sectores calificaron como una «injerencia».

Este domingo, militares, junto con agentes de la Policía Nacional Civil, custodian las instalaciones del estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde está previsto que se inicie el escrutinio especial de al menos 2.773 actas electorales con inconsistencias, luego de haberse escrutado el 99,40 % de los votos.

A dos semanas de los comicios, persiste la incertidumbre entre la población hondureña debido a la demora en la divulgación de los resultados definitivos.

En ese contexto, el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda) anunció el sábado que no reconocerá los resultados y que convocará a movilizaciones en las calles.

Según el sitio web oficial del CNE, los resultados preliminares son encabezados por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 votos (39,20 %). Ambos partidos, con más de un siglo de historia, son de tendencia conservadora.

En el tercer lugar se ubica la candidata de Libre, Rixi Moncada, con 618.448 sufragios (19,29 %).

En las elecciones, los hondureños votaron para elegir al presidente de la República, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. EFE

