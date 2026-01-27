Fuerzas armadas de Perú y Colombia incautan insumos del narcotráfico por 470.000 dólares

2 minutos

Lima, 27 ene (EFE).- Un operativo conjunto de las fuerzas armadas de Perú y Colombia permitió la incautación de insumos utilizados para el narcotráfico por más de 1,5 millones de soles (470.000 dólares) en una comunidad amazónica cercana a la triple frontera, de estos países junto a Brasil, según informó este martes el ministerio de Defensa peruano.

La intervención se realizó en la comunidad nativa de San José de Loretoyacu, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la región amazónica de Loreto, con la participación de la 35° Brigada de Selva, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, personal de Aduanas y la Fiscalía especializada.

También, participaron miembros de las fuerzas armadas de Colombia, indicó el ministerio en un comunicado de prensa.

En el operativo, los militares destruyeron e incineraron 2.691 kilos de sulfato de cocaína, 3.137 kilos de ácido sulfúrico, gasolina y soda cáustica, 2.030 kilos de sulfato de amonio, urea y cemento, así como 1.000 kilos de mezcla de combustible con químicos.

También se incautó una pistola marca Zoraki M906, calibre 9 milímetros, serie 000734, y dos escopetas calibre 16 mm.

El ministerio de Defensa afirmó que esta operación binacional generó una pérdida aproximada de 1.576.000 soles (470.000 dólares) a las organizaciones criminales y representa «un golpe significativo a las economías ilícitas que operan en la zona de la triple frontera».

Destacó que esta acción reafirma la firme decisión de Perú y Colombia de enfrentar de manera conjunta y coordinada el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, así como de proteger a las poblaciones fronterizas y el territorio nacional. EFE

mmr/seo