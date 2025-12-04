Fuerzas Armadas decomisan 1,3 toneladas de droga en municipio costero del norte de Ecuador

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 3 dic (EFE).- La Policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador decomisaron este miércoles 1,3 toneladas de droga y detuvieron a tres personas en un operativo ejecutado en el municipio costero de Muisne, en la provincia norteña de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, informó el Ministerio del Interior.

La droga estaba distribuida en 600 paquetes que tenían diversos logos, que son los que utilizan las organizaciones delictivas para reconocer y diferenciar el cargamento cuando es enviado a otros países.

Los paquetes estaban escondidos en compartimentos subterráneos de dos lugares en donde las fuerzas de seguridad realizaron los allanamientos.

Los detenidos son dos hombres y una mujer, quienes fueron llevados hasta las autoridades judiciales competentes para que sean legalmente procesados, aseguró la Policía.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confisca, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica. EFE

cbs/gad