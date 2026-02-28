Fuerzas armadas iraníes aseguran que los ataques contra EEUU continuarán en toda la región

Redacción Internacional, 28 feb (EFE).- Las fuerzas armadas iraníes confirmaron que atacaron bases estadounidenses en «toda la región» y aseguraron que continuarán atacando «sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo».

«Tal como habíamos anunciado, en respuesta a la vergonzosa agresión de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán, todo el territorio ocupado y las bases del criminal Estados Unidos en la región fueron sometidos a los contundentes impactos de los misiles iraníes, y esta operación continuará sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo», dijo el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado.

Por ello, Irán considera objetivo de sus ataques, además de Israel, «todas las bases, recursos e intereses estadounidenses en toda la región».

La Guardia Revolucionaria anunció este sábado el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’ en respuesta a la «agresión estadounidense-sionista» en suelo iraní.

Con ella, además de centros militares y de seguridad de Israel atacaron con misiles y drones «el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos», según confirmó la Guardia Revolucionaria iraní.

Emiratos Árabes Unidos y Catar confirmaron ataques iraníes a su territorio, en los que se ha confirmado un muerto -un ciudadano asiático- en este primer país, y condenaron los hechos, asegurando que se reservan una posible respuesta.

Varias compañías aéreas han cancelado vuelos a la región y la mayoría de países cerraron su espacio aéreo debido a los acontecimientos.

Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia las bases militares estadounidenses en la región y contra Israel. EFE

