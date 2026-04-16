Fuerzas de seguridad detienen al ex primer ministro y líder de la oposición Gabón

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Nairobi, 16 abr (EFE).- El ex primer ministro de Gabón y actual líder de la oposición, Alain-Claude Bilie-By-Nze, fue detenido por las fuerzas de seguridad en Libreville, capital del país, debido a una presunta deuda impagada que se remonta a 2008, informaron este jueves fuentes del partido opositor Juntos por Gabón (EPG).

Según un comunicado del EPG, Bilie-By-Nze fue interceptado por agentes de inteligencia de la Dirección General de Investigaciones (DGR) a la entrada de su domicilio este miércoles.

“Bajo estas condiciones, EPG considera este arresto como una grave maniobra política que busca: silenciar una voz crítica importante, debilitar a la oposición e instaurar un clima de intimidación incompatible con las exigencias democráticas”, afirmó el comité ejecutivo de dicha formación.

El arresto derivó de una denuncia privada y el caso se centra en una prestación de servicios no abonada durante la novena edición de la Fiesta de las Culturas en 2008, evento cuyo comité organizador estaba presidido por el exprimer ministro, con una deuda que ascendería a cinco millones de francos CFA (unos 7.600 euros).

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante la degradación del clima político nacional, marcado por atentados repetidos contra las libertades individuales, una restricción creciente de la pluralidad de opiniones y una presión mayor sobre los actores políticos y la sociedad civil”, indicó el EPG.

“En consecuencia, el partido EPG exige: la comunicación inmediata y transparente de los cargos presentados, el estricto respeto de los procedimientos judiciales y la liberación inmediata y sin condiciones de Alain-Claude Bilie-By-Nze”, concluyó el documento.

Bilie-By-Nze quedó en segundo lugar en las últimas elecciones presidenciales del 12 de abril de 2025, por detrás del presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, que fue también el líder de la junta militar que tomó el poder tras el golpe de Estado de agosto de 2023.

Gabón es el único de los cinco países de África occidental y central que han sufrido golpes de Estado desde 2020 (junto con Mali, Níger, Burkina Faso y Guinea-Conakri), donde se ha vuelto a un gobierno civil. EFE

aam/fpa