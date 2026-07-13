Fuerzas de seguridad en Nigeria rescatan a decenas de niños y maestros secuestrados en mayo

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Decenas de escolares secuestrados durante un raro ataque en el suroeste de Nigeria en mayo fueron rescatados, informó el portavoz de la presidencia el viernes.

«Finalmente, todos los alumnos y maestros secuestrados en Orire, Oyo, han sido rescatados por nuestros cuerpos de seguridad», declaró Bayo Onanuga, portavoz del presidente, en una publicación en X que mostraba imágenes de algunos de los niños.

El suroeste de Nigeria ha sido considerado durante mucho tiempo una de las regiones más protegidas en un país que lucha contra múltiples crisis de seguridad.

Nigeria enfrenta la violencia de grupos yihadistas y bandas criminales, conocidas localmente como «bandidos», que llevan a cabo secuestros con fines de extorsión en zonas rurales, especialmente en el norte y en el centro del país.

Sin embargo, los secuestros en escuelas son poco frecuentes en el estado meridional de Oyo, uno de los más poblados de Nigeria y cuya capital, Ibadan, es un importante centro educativo del país.

El viernes, en el estado de Zamfara, en la afectada zona del país por la violencia de bandas criminales y yihadistas, un funcionario del gobierno dijo que soldados nigerianos mataron a más de 300 miembros de bandas de secuestradores y pandillas esta semana.

Las tropas se enfrentaron a las bandas en el distrito de Gummi en una operación que «condujo a la eliminación de más de 300 terroristas», declaró el comisionado de Información de Zamfara, Mahmud Muhamad Dantawasa, en un comunicado.

Abubakar Muhammad, un residente de Gummi, dijo que soldados y vigilantes locales combatieron a alrededor de 1.000 bandidos que se estaban trasladando desde su campamento con cientos de cabezas de ganado robadas desde última hora del miércoles hasta el jueves.

Analistas de seguridad han resaltado la cooperación creciente entre los grupos criminales, motivados principalmente por ganancias financieras, y los yihadistas, que mantienen una insurrección en el noreste desde hace 17 años.

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