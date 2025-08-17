Fuerzas de seguridad iraníes abaten a seis terroristas en sureste del país

2 minutos

Teherán, 17 ago (EFE).– Las fuerzas de seguridad iraníes abatieron este domingo a seis “terroristas” y arrestaron a otros dos en operaciones separadas en la conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste del país.

“Seis terroristas entrenados, que planeaban llevar a cabo atentados suicidas y actos de sabotaje, fueron abatidos”, anunció en un comunicado el comando regional de la Guardia Revolucionaria iraní, que además indicó que dos personas fueron arrestadas, según informó la agencia IRNA.

Se trató de dos operaciones separadas, en el norte y el sur de la provincia de Sistán y Baluchistán, llevadas a cabo por las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria y otras agencias de seguridad e inteligencia.

Según el informe del cuerpo militar de élite, en los operativos se confiscaron armas, 25 kilos de material explosivo, bombas listas para detonar y dispositivos de comunicación.

Las autoridades aún no han informado a qué grupo pertenecían los terroristas.

En la conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, con una población mayoritariamente suní, operan grupos extremistas de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

Yeish al Adl es uno de estos grupos, considerado terrorista por la República Islámica, que busca la independencia de la región.

Ayer, el grupo reivindicó el asesinato de un agente de la Policía en un tiroteo en la ciudad de Iranshahr.

Asimismo, a finales de julio, atacó el edificio judicial de la ciudad de Zahedán, lo que causó la muerte de seis personas y una veintena de heridos.

El año pasado, Yeish al Adl llevó a cabo una serie de ataques coordinados contra cuarteles de la Guardia Revolucionaria y dos comisarías de Policía, en los que murieron al menos una treintena de personas, diez de ellos miembros de las fuerzas de seguridad. EFE

