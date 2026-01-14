Fuerzas de seguridad lanzan operación en el barrio del jefe pandillero haitiano ‘Barbecue’

Puerto Príncipe, 14 ene (EFE).- La Policía Nacional de Haití, apoyada por las tropas internacionales de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), lleva a cabo este miércoles una operación en el barrio donde vive el conocido jefe de la banda criminal ‘Viv Ansanm’, Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, ubicado en el centro de Puerto Príncipe.

De acuerdo con un comunicado de la Policía de Haití, esta operación en Delma 6 «tiene como objetivo desmantelar a los bandidos terroristas que ocupan este barrio, al fin de restablecer la paz». EFE

