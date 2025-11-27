Fuerzas de seguridad mexicanas detienen a siete personas en el estado de Michoacán

1 minuto

Ciudad de México, 27 nov (EFE).- Autoridades de seguridad de México detuvieron a siete personas y aseguraron vehículos, y artefactos explosivos improvisados en tres municipios del estado de Michoacán (oeste).

La operación, enmarcada dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se realizó cuando las fuerzas de seguridad realizaban patrullajes en las huertas de aguacate de tres municipios estatales con el fin de “brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos”, recoge el comunicado.

Los detenidos, en las localidades de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público que determinarán su situación jurídica.

En la operación participaron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Según datos del Gobierno, del 10 al 26 de noviembre de 2025, han sido detenidas 134 personas, se han asegurado 57 armas de fuego, 6.911 cartuchos, 363 cargadores, 106 vehículos, 77 artefactos explosivos, 52 kilos de material explosivo,

Así mismo, también se han incautado 18 kilos de marihuana, 425 kilos de metanfetamina, 28.800 litros y 7.300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética. EFE

dcb/csr/nvm