Fuerzas de seguridad rusas matan a tres saboteadores ucranianos en la región Briansk

Moscú, 20 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas mataron a tres saboteadores ucranianos y detuvieron a otros tantos en una operación en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, informó hoy el Servicio Federal del Seguridad (FSB) de Rusia en su página web.

Según el comunicado del FSB, el grupo de saboteadores desarticulado, que planeaba perpetrar sabotajes y ataques terroristas contra infraestructuras de transporte, estaba integrado por miembros del servicio de operaciones especiales de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania.

Los saboteadores, que opusieron resistencia, fueron entrenados y eran dirigidos «con la participación directa de agentes de servicios secretos occidentales en Ucrania, así como en Lituania, Estonia y Noruega», señala la nota de prensa.

«En el lugar del enfrentamiento se incautaron seis fusiles de asalto automáticos de fabricación estadounidense con silenciadores, 16 kilogramos de explosivos plásticos de fabricación checa y detonadores, una gran cantidad de granadas y munición de tipo OTAN…», añadió el FSB.

Los detenidos confesaron, siempre según la nota oficial, que participaron en septiembre del año pasado en voladuras de líneas ferroviarias en la región de Bélgorod, colindante con Ucrania. EFE

