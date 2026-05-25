Fuerzas estadounidenses lanzan «ataques de autodefensa» en el sur de Irán, según medios

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Washington, 25 may (EFE).- Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo este lunes «ataques en defensa propia» dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones en el sur de Irán, informaron medios, citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom).

El ataque ocurre cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. EFE

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