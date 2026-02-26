Fuerzas federales mexicanas capturan a líder de grupo delictivo ligado a Cartel del Golfo

Ciudad de México, 26 feb (EFE).- Fuerzas federales mexicanas arrestaron este jueves a Antonio Guadalupe ‘N’, alias Lexus, presunto jefe de la Operativa Ranger, célula delictiva relacionada con la facción Ciclones del Cartel del Golfo.

Medios locales indicaron que la captura ocurrió en Matamoros, Tamaulipas, noroeste de México, en la comunidad Sandoval, y en el operativo participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fuerza Aérea Mexicana, en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y agentes de Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Horas antes de la captura, el Gobierno municipal de Matamoros publicó un aviso sobre la movilización de las fuerzas de seguridad a través de redes sociales.

“Se reporta situación de riesgo en el ejido (comunidad) Sandoval. Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso», indicaron las autoridades locales.

A pesar del aviso, las autoridades no precisaron de qué trataba el operativo; no obstante, según fuentes, el operativo inició a las 06:00 horas (12:00 GMT) que se ayudaron de vehículos militares y hasta de un helicóptero.

El operativo ocurre cuatro días después de las manifestaciones violentas regsitradas en varios estados del país por el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervandes, El Mencho, en el estado de Jalisco.

Oseguera Cervantes murió el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

El capo, líder del CJNG, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

En respuesta al operativo, se desataron los llamados «narcobloqueos» en Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas, que rápidamente se extendieron a varios estados del país. EFE

