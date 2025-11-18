Fuerzas israelíes hieren a un periodista y a un niño en Cisjordania

Jerusalén, 18 nov (EFE).- Un periodista de la cadena Al Jazeera y un niño de 12 años resultaron heridos este martes por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, en inglés) en la ciudad de Tulkarem, en el norte de Cisjordania, informaron la Media Luna Roja palestina y la cadena catarí.

«El camarógrafo de Al Jazeera Fadi Yassin fue herido por disparos de la ocupación (Israel) en su pie en la ciudad de Tulkarem», señaló el medio.

La Media Luna Roja por su parte informó en un comunicado de que atendió a un periodista de 47 años con una herida de bala en la pierna y a un niño de 12 años con heridas de metralla en el cuello en el campamento de refugiados de Nur Shams, en Tulkarem, que fueron trasladados al hospital.

Por su parte, la agencia de noticias palestina Wafa indicó que en el mismo evento el Ejército israelí también detuvo al periodista Mahmoud Fawzi, para interrogarlo, «mientras agredían a civiles golpeándolos y maltratándolos bajo amenaza».

En Cisjordania y Gaza se registran casi a diario palestinos muertos o heridos por fuego de las tropas israelíes, que el Ejército suele describir como «terroristas».

Según datos de la ONU, desde enero de 2025 hasta el 7 de noviembre 145 palestinos, entre ellos 45 niños, murieron a manos de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada. EFE

