Fuerzas israelíes impiden a rabinos plantar 300 árboles en una aldea palestina de Hebrón

Magda Gibelli

Umm al kheir (Cisjordania), 2 feb (EFE).- Fuerzas israelíes impidieron este lunes a unos 35 integrantes de la ONG Rabinos por los Derechos Humanos plantar 300 árboles en la aldea palestina de Umm Al Khair, en la gobernación palestina de Hebrón, acosada desde hace años por la violencia de colonos israelíes.

«Vinimos aquí para reemplazar los árboles que fueron arrancados por colonos. Lamentablemente, el ejército y la policía (israelí) vinieron a detenernos. Declararon el área como zona militar cerrada y tuvimos que evacuar», dice a EFE el rabino israelo-estadounidense Amichai Lau-Lavi.

Lau-Lavi explica que, aunque los últimos dos meses han trabajado en la plantación de al menos 2.000 olivos en toda Cisjordania ocupada, este lunes tenía un significado especial por tratarse del ‘Tu Bishvat’, una festividad judía en la que se suelen plantar árboles.

«Lo hacemos durante toda esta temporada, pero especialmente hoy: hoy es el Año Nuevo judío de los árboles», añade.

El activista agrega que su intención era llevar «árboles de paz y semillas de esperanza» a una comunidad arrollada por la violencia de los colonos.

Si bien los ataques son constantes, el pasado 28 de julio el activista palestino y consultor del documental oscarizado ‘No Other Land’, Awdah Hathaleen, fue asesinado aquí a tiros por el colono israelí Yinon Levi.

Siembra simbólica

Los pequeños árboles trasladados en camionetas fueron descargados por los activistas, pero de inmediato llegaron camiones blindados con agentes de policía y del Ejército para notificarles que la actividad estaba prohibida.

«Me siento muy triste por esta situación. Solo queríamos ayudarlos, hacerlos felices y traer una voz simbólica que diga: los queremos aquí, somos sus aliados, somos sus amigos. Y no pudimos hacerlo hoy. Pero no vamos a rendirnos. Volveremos una y otra vez», arguye el rabino Avi Dabush.

Al retirarse de Umm Al Khair, los activistas hicieron paradas en algunas aldeas de la zona para, como «gesto simbólico», sembrar o regalar un mínimo número de árboles, que representó menos del 5 % de lo que tenían previsto.

En el camino, un vehículo blindado de la policía los custodió hasta asegurarse de que estaban fuera de la localidad de Masafer Yatta.

«El ejército, en realidad, tiene la obligación de ayudar y proteger a los palestinos. Pero lamentablemente no hacen su trabajo. Están haciendo un trabajo muy deficiente y, en cierto modo, están ayudando a los colonos», critica Dabush.

Asfixiados por la violencia

Umm al Khair está situada en el sur de Hebrón y es una de las 12 aldeas palestinas que conforman Masafer Yata, localidad que lleva décadas sufriendo ataques de colonos, cada vez más frecuentes.

«Todo el respeto para los activistas judíos, pero los colonos nos asfixian, nos agotan, nos hacen la vida imposible», expresa Mohamed Adra, residente de Masafer Yata.

Adra señala que, en el último año, a él y a su familia los colonos les cortaron alrededor de 80 olivos, además de soltar a sus ovejas para que pasten entre los árboles y dañen sus tierras.

Alaa Adara, de la aldea Al Twani, siente que los colonos atacan los olivos porque «quieren acabar con los palestinos».

«Si tienes este árbol, tienes fruto, tienes sustento, puedes hacer muchas cosas. Los cortan porque no quieren ver a palestinos aquí. Si cuentas los árboles cerca de una casa, puedes saber desde qué año vive esa familia allí», explica.

«Juntos, del río al mar»

Para Avi Dabush, estas acciones del Ejército y los colonos forman parte de una ideología radical que solo «empeora el conflicto».

«Creemos que la ocupación es mala, que va contra los derechos humanos. Creemos en una sociedad compartida, en la que podamos vivir juntos. Tenemos que decidir cómo: solución de dos Estados u otra solución. Pero podemos vivir juntos, del río al mar», apunta.

De acuerdo con el último informe publicado en diciembre de 2025 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), solo ese año se documentaron 1.700 ataques de colonos.

El documento señala que esto supone un promedio de cinco incidentes diarios, que han causado 1.100 palestinos heridos: el 70 % a manos de colonos israelíes, el 29 % por las fuerzas israelíes y 11 casos en los que no queda esclarecido el atacante. EFE

