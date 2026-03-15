Fuerzas israelíes matan a cuatro miembros de una familia, dos niños, en Cisjordania
Jerusalén, 15 mar (EFE).- Fuerzas israelíes mataron a cuatro miembros de una misma familia (padre, madre y dos niños) tras abrir fuego contra su coche en la zona de Tamún, en el norte de Cisjordania, según el Ministerio de Sanidad Palestino.
Los fallecidos son Ali Bani Odeh (el padre, de 37 años), Waad Bani Odeh (la madre, de 35), y los hijos Mohamed Bani Odeh, de cinco años, y Ozman Bani Odeh, de siete. EFE
