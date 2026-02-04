Fuerzas israelíes matan a tiros a un joven palestino durante una incursión en Cisjordania

1 minuto

Jerusalén, 4 feb (EFE).- Fuerzas israelíes mataron a disparos este miércoles a un joven palestino, de 24 años, durante una incursión lanzada en la ciudad de Jericó, al este de la Cisjordania ocupada, informó la agencia de noticias Wafa.

El Ministerio de Salud palestino, citado por Wafa, identificó a la víctima como Saeed Nael al Sheikh, de 24 años.

El Ministerio agregó que la incursión israelí causó otros seis palestinos heridos. Tres de ellos sufrieron heridas tras recibir disparos con munición real y una mujer fue atropellada por un vehículo militar.

Además, en el centro de Cisjordania, en la aldea de Al Mughayyir (al noreste de Ramala), irrumpió un convoy del Ejército israelí y lanzó gases lacrimógenos, provocando que varios palestinos se asfixiaran, recoge Wafa.

Las fuerzas israelíes atacan casas palestinas y campos de refugiados prácticamente a diario en toda Cisjordania con el pretexto de buscar palestinos «terroristas», lo que desencadena enfrentamientos con los residentes.

Solo en 2025, al menos 242 palestinos (55 de ellos menores de edad) murieron por fuego israelí en Cisjordania ocupada, mientras que la cifra asciende a unos 1.060 desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que Israel incrementó sus redadas. EFE

ngg/pcc