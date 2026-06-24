Fuerzas israelíes matan a un palestino en Cisjordania, según autoridades palestinas

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Las fuerzas israelíes mataron el miércoles a un palestino durante una redada en una vivienda de Yamun, en el norte de Cisjordania ocupada, informaron el Ministerio palestino de Salud, un paramédico y un residente local.

El ministerio, que se encarga de la coordinación con las autoridades israelíes, informó de la muerte de Mohamed Zayed, de 29 años, «abatido por las fuerzas de ocupación [israelíes] en Yamun».

Según la institución, las fuerzas israelíes retienen el cuerpo del fallecido.

Por su parte, el ejército israelí indicó a la AFP estar verificando la información.

Según Sanad Abu Toul, cuya familia es propietaria de la vivienda que fue allanada, la operación tuvo lugar hacia el mediodía y el joven murió cuando intentaba escapar de la propiedad, rodeada por el ejército.

De acuerdo con Murad Khamayseh, un socorrista palestino enviado al lugar, la Media Luna Roja palestina recibió una llamada informando de la redada poco después de que comenzara, pero el ejército impidió que sus equipos llegaran a la casa sitiada.

«Alrededor de una hora y media después de que llegáramos, escuchamos disparos y, luego, los vecinos descubrieron rastros de sangre en el suelo del patio de la vivienda», declaró a la AFP.

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