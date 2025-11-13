Fuerzas israelíes reciben el cuerpo de un posible rehén en Gaza

2 minutos

Jerusalén, 13 nov (EFE).- El Ejército israelí recibió este jueves, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los restos mortales de un posible rehén en la Franja de Gaza, por lo que ya serían 25 los cadáveres de cautivos recuperados en el caso de que se confirme de forma positiva su identidad.

«Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén caído que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel», confirmó en un comunicado la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Esta mañana, milicias gazatíes habían afirmado que entregarían el cadáver de un rehén a las 20.00 hora local (18.00 GMT), según un comunicado firmado tanto por las Brigadas Al Quds, brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, como las de Al Qasam, la rama militar de Hamás.

La identidad de la víctima se hará pública una vez sea identificado en el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, en el sur de Tel Aviv.

En ocasiones anteriores, cuerpos entregados por milicias gazatíes no se han correspondido con ningún cautivo en el enclave.

En Gaza quedan aún tres cuerpos de rehenes de los 28, restando el que está de camino, secuestrados durante el ataque letal de las milicias en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó además a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos.

Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, alrededor de 315 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y mutilaciones, según imágenes que ha divulgado el Ministerio de Sanidad para facilitar su identificación y de acuerdo a denuncias de fuentes médicas y de Hamás. EFE

