Fuerzas kurdas evacuan ciudad de Alepo tras varios días de combates mortales

afp_tickers

3 minutos

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dirigidas por kurdos, anunciaron el domingo la evacuación de sus combatientes de los dos distritos donde estaban atrincherados en la ciudad norteña de Alepo, tras varios días de combates mortales contra las fuerzas gubernamentales.

«Hemos llegado a un acuerdo que ha conducido a un alto el fuego y ha permitido la evacuación de los mártires, los heridos, los civiles atrapados y los combatientes de los barrios de Ashrafieh y Sheij Maqsud hacia el norte y este de Siria», anunciaron las FDS en un comunicado.

La agencia oficial siria SANA confirmó que «los autobuses que transportaban al último grupo de miembros de la organización FDS han abandonado el barrio de Sheij Maqsud en Alepo».

El acuerdo se alcanzó «gracias a la mediación de partes internacionales para poner fin a los ataques y las violaciones cometidas contra nuestro pueblo en Alepo», afirmaron las FDS, después de denunciar horas antes desplazamientos forzados y secuestros de civiles.

Horas antes, Estados Unidos instó este sábado al gobierno sirio y a las fuerzas kurdas a retomar el diálogo tras los combates que obligaron a decenas de miles de personas a dejar sus hogares en Alepo.

– Muertos y desplazados –

Los enfrentamientos en esta ciudad entre el gobierno central y los kurdos, que controlan parte del noreste del país, causaron al menos 21 civiles muertos desde el martes, según fuentes de ambos bandos.

También provocaron alrededor de 155.000 desplazados, en su mayoría habitantes de los barrios kurdos, según las autoridades.

Estos combates, los más violentos en Alepo desde la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024, estallaron mientras ambas partes tienen dificultades para aplicar un acuerdo alcanzado en marzo para integrar las instituciones de la administración autónoma kurda y las FDS en el nuevo Estado.

Desde Damasco, el emisario estadounidense, Tom Barrack, llamó a la «moderación» y exigió el cese de las hostilidades, tras haberse reunido con el presidente sirio Ahmed al Sharaa.

La UE lanzó un llamado similar, dirigido a «todas las partes» para que «retomen urgentemente el diálogo político».

Tras tomar el control de Ashrafieh, el ejército sirio anunció el «cese de todas las operaciones militares en Sheij Maqsud y, más tarde, el traslado de combatientes desde ese barrio hacia el territorio autónomo kurdo, más al este.

Un corresponsal de la AFP vio al menos cuatro autobuses verdes con combatientes a bordo, escoltados por las fuerzas de seguridad.

El viernes, al igual que en días anteriores, el ejército permitió a los civiles utilizar dos «corredores humanitarios» para salir de los barrios kurdos.

Damasco había llamado el viernes a las fuerzas kurdas a abandonar la ciudad, prometiéndoles trasladarlas de forma segura a las zonas controladas por las FDS en el noreste del país.

Pero los combatientes atrincherados en Sheij Maqsud rechazaron cualquier rendición.

Las FDS, que fueron punta de lanza en la lucha contra los yihadistas del grupo Estado Islámico en Siria, cuentan con el respaldo de Washington, que también apoya a Ahmed al Sharaa.

Los combates han hecho temer una escalada regional, pues Turquía se dijo dispuesta a intervenir junto a las fuerzas sirias, en tanto Israel tomó partido por los kurdos.

bur-lk/at/anb/mab-jvb/eg/mas/cr