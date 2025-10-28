Fuerzas sudanesas acusan a FAR de matar a «más de 2.000 civiles» en dos días en Al Fasher

Jartum, 28 oct (EFE).- Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, una alianza del Ejército y grupos armados, acusaron este martes al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de matar a «más de 2.000 civiles desarmados», la mayoría mujeres y niños, entre este domingo y el lunes durante la captura de la ciudad de Al Fasher.

«Más de dos mil civiles desarmados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, fueron asesinados los días 26 y 27 de octubre, a la vista de todo el mundo. Es una escena impactante para toda la Humanidad», afirmó la alianza en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Las FAR no se han pronunciado ante esta información y la cifra de fallecidos no ha podido ser verificada por otra fuente independiente.EFE

