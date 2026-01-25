Fuerzas sursudanesas ordenan evacuación de civiles y ONU de zonas opositoras ante ofensiva

Yuba, 25 ene (EFE).- Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) ordenaron este domingo a civiles, trabajadores humanitarios y a personal de la ONU que abandonen varias zonas del este del país controladas por la oposición en previsión del lanzamiento de una ofensiva militar a gran escala.

Las fuerzas gubernamentales dijeron en un comunicado que lanzarán «inminentemente» la denominada ‘Operación Paz Duradera’ en los condados de Nyirol, Uror y Akobo, en el estado oriental de Jonglei -que linda con la capital, Yuba- y actualmente en manos del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO).

Ante esta ofensiva, el portavoz de las SSPDF, mayor general Lul Ruai Koang, ordenó a los residentes de estas zonas que «evacuen por seguridad a zonas controladas por el Gobierno lo antes posible», mientras que instó a los civiles armados que no quieran luchar contra las tropas gubernamentales a que «entreguen sus rifles».

Asimismo, dio un plazo de 48 horas a todas las ONG y a la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) para que desalojen los tres condados afectados, en previsión de enfrentamientos con el llamado Ejército Blanco, una milicia étnica con vínculos a la oposición contra la que ha protagonizado intensos choques en el último año.

Hasta el momento, la UNMISS no se ha pronunciado sobre esta orden de evacuación, que también amenaza a cualquier civil armado que se encuentre cerca de cuarteles o lugares de concentración del SPLA-IO con ser considerado un objetivo militar legítimo una vez empiece la ofensiva.

El anuncio se produce en un momento de fuerte escalada de tensión en Jonglei, una región que ha sido testigo de repetidos ciclos de violencia intercomunitaria y enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y de la oposición desde el estallido de la guerra civil en el país (2013-2018), que se saldó con unos 400.000 muertos.

Recientemente, las fuerzas del SPLA-IO tomaron el control de varias zonas de Jonglei, a unas pocas horas de Yuba, y eso provocó una respuesta de las tropas gubernamentales, que han anunciado su intención con acabar con «la rebelión».

El Gobierno y la oposición sursudanesa atraviesan un periodo de máxima tensión marcado por acusaciones, ataques armados y el arresto del primer vicepresidente y líder del SPLA-IO, Riek Machar, que está siendo juzgado por traición y crímenes de lesa humanidad en medio de temores a que esta escalada desate una nueva guerra civil. EFE

