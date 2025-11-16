Fuerzas ucranianas aseguran tener bajo control la mayor parte de Kúpiansk y niegan su toma

2 minutos

Berlín, 16 nov (EFE).- Las Fuerzas de Defensa ucranianas controlan la mayor parte de Kúpiansk, en la región de Járkov, aunque las tropas rusas, que se han quedado al norte sin suministro terrestre, intentan simular la toma de la ciudad, aseguró este domingo el Grupo de Fuerzas Conjuntas ucraniano.

«A pesar de las declaraciones de Vladímir Putin y del Estado Mayor de la Federación Rusa sobre el ‘cerco’ de la ciudad y de las fuerzas ucranianas en ella, la mayor parte de Kúpiansk está controlada por las Fuerzas de Defensa de Ucrania», indica un comunicado publicado en Telegram.

«Y los grupos rusos en las zonas septentrionales están aislados del suministro terrestre. La acción actual es un intento de salvar las apariencias y encubrir la evidente mentira del jefe del régimen ruso», añade.

Según la información del Grupo de Fuerzas Conjuntas, agrega la nota, las tropas rusas en Kúpiansk recibieron la orden de simular el control sobre la ciudad, ondeando banderas rusas en los lugares donde se encuentran en pequeños grupos.

Así, agrega, los ocupantes comenzaron a colocar banderas en paquetes de suministros para sus propias tropas, que son lanzados sobre la ciudad con drones.

«Al menos una de estas ‘operaciones’ ya se ha llevado a cabo; esperamos un vídeo rápido y algo recortado al final en todos los medios de comunicación rusos», pronostica el Grupo de Fuerzas Conjuntas, que califica esta simulación de «toma Potemkin».

«En nombre de los defensores de Ucrania, declaramos: la ocupación de la ciudad no es algo que se pueda simular», subraya.

Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas agradecieron a los comandantes rusos por ayudar a «destacar» con acciones similares a los pequeños grupos de infantería dispersos por Kúpiansk, lo cual facilita el trabajo de los operadores de drones ucranianos.

Asimismo, aconsejaron a los soldados rusos a seguir con vida, para lo cual basta con cambiar su bandera por una blanca, concluye el mensaje. EFE

egw/lar